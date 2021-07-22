Лондон, 22 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар может вернуться в лондонский «Челси». Об этом 22 июля сообщает AS.

(сс) Ben Sutherland Эден Азар

По информации издания, руководство «Челси» рассматривает возможность вернуть 30-летнего бельгийского футболиста.

Напомним, летом 2019 года Азар перешёл в «Реал» за €115 млн. До этого он в течение семи лет играл за «Челси». В прошлом сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.