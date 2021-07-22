Джакарта, 22 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Совместная поисково-спасательная группа в Индонезии продолжает поиски пропавших без вести рыбаков, которые пострадали в результате шторма, сообщает Antara.

Quangpraha Приближается шторм

По данным спасателей, в результате шторма пострадали 138 человек, 83 из них спаслись, 31 человек числится пропавшим без вести и 24 человека погибли.

К поискам привлекли команду водолазов.

Поисково-спасательную операцию продлили до 23 июля 2021 года.

Напомним, шторм произошел в Индонезии 13 июля 2021 года. В результате 18 моторных лодок потерпели крушение.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии обнаружили одного погибшего рыбака, который стал жертвой крушения одного из 17 судов в водах Понтианака.