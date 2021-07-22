Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. На участке внешнего кольца КАД Санкт-Петербурга в районе развязки с Московским шоссе до конца августа перекроют две полосы движения из-за ремонта дороги. Об этом 22 июля сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

По его словам, перекрытие произойдет в районе транспортной развязки на пересечении с Московским шоссе (трасса М-10 «Россия»). С 29 июля по 26 августа в два этапа там будут перекрыты две полосы движения в связи с производством работ по замене двух деформационных швов на путепроводе через Московское шоссе и путепроводе через железную дорогу, в составе основного хода КАД.

Сначала, с 29 июля по 11 августа, будут закрыты первая, вторая полосы и переходно-скоростная полоса съезда с внешнего кольца КАД на Витебский проспект (съезд № 5). А с 12 по 26 августа 2021 года — третья и четвёртая полосы.

«На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — уточнил Пузыревский.

Работы по замене деформационных швов на внешнем кольце КАД будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены.