Байден заявил о восстановлении экономики США
Цинциннати, США, 22 июля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Экономика США восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией, а в долгосрочной перспективе инфляцию в стране удастся удержать под контролем. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с общественностью в Цинциннати (штат Огайо), трансляцию которой вёл телеканал CNN.
Он также выразил уверенность в том, что меры по модернизации американской инфраструктуры, одобрения которых добивается глава Белого дома, в конечном счёте позволят «снизить инфляцию».
Напомним, 15 июля Associated Press сообщило, что в США до рекордно низкого за время пандемии уровня упало число американцев, подающих на пособие по безработице. Это свидетельствует о восстановлении американской экономики и ранка труда.
Количество американцев, нуждающихся в пособии, уменьшилось на 26 тыс. Неделей ранее было зарегистрировано 386 тысяч заявок. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету.
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