Хэфэй, Китай, 22 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Объем внешней торговли в восточно-китайской провинции Аньхой достиг рекордного уровня в первой половине 2021 года, превысив 320,5 млрд юаней (около $49,4 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Торговля в Китае

Этот показатель вырос на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт вырос на 34,5% примерно до 186,3 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 27,7% примерно до 134,3 млрд юаней.

За этот период товарооборот Аньхоя с Европейским союзом, Соединенными Штатами и странами АСЕАН, тремя ее основными торговыми партнерами, достиг 41,89 млрд юаней, 41,85 млрд юаней и 36,31 млрд юаней, соответственно, увеличившись на 30,5%, 16,8% и 37,6%.

Экспорт в страны инициативы «Пояса и пути» вырос на 46,2% до 82,92 млрд юаней. Экспорт бытовой техники за первое полугодие составил 18,34 млрд юаней, увеличившись на 31,2%. Экспорт жидкокристаллических дисплеев и автомобилей соответственно составил 7,49 млрд юаней и 7,28 млрд юаней, увеличившись в 2,6 раза и 1,7 раза.

Импорт высокотехнологичной продукции вырос на 19,8% до 42,56 млрд юаней в первом полугодии, в то время как импорт основных металлических ископаемых руд также значительно вырос.