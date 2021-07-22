Киев, , 09:51 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обратился к спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в связи с соглашением между США и Германией по газопроводу «Северный поток — 2». Текст открытого письма опубликован 22 июля на сайте Верховной рады.

Дмитрий Разумков Rada.gov.ua

«Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», — сказано в документе.

Разумков призвал рассмотреть возможность введения санкций против юридических и физических лиц, участвующих в строительстве газопровода.

Он также попросил Конгресс воздержаться от соглашений, которые «будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США».

Напомним, ранее несколько конгрессменов попросили президента США Джозефа Байдена перенести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским с 30 августа на другую дату, чтобы иметь возможность обсудить с украинским лидером «Северный поток — 2».

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