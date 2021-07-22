Кингстон, 22 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Современные спринтеры получили несправедливое преимущество благодаря достижениям в технологии шипов для обуви. Об этом 22 июля заявил восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский спринтер Усэйн Болт.

Fernando Frazão∕Agência Brasil Усэйн Болт

«Когда мне об этом сказали, я не мог поверить, что мы пришли к этому. Что мы действительно регулируем шипы до уровня, при котором у спортсменов есть возможность бегать ещё быстрее», — цитирует Болта The Guardian.

По его словам, это несправедливо по отношению ко многим спортсменам, потому что в прошлом было запрещено обувным компаниям менять шипы.

Напомним, Болт — восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. За время выступлений он установил восемь мировых рекордов.

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