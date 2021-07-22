Ярославль, 22 июля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля 20 июля изменил меру пресечения бывшему заведующему отделением крупного банка Илье Гофтману. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Кировский районный суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гофтман обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном разглашении или использовании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Банкир был арестован 25 марта и находился в следственном изоляторе. Сейчас с ходатайством об изменении меры пресечения выступило следствие. Арест Гофтману заменён на домашний арест.