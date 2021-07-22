Москва, 22 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Государства-члены ЕАЭС могут начать маркировку бутилированной воды с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект решения совета Евразийской экономической комиссии, подготовленный Минэкономразвития РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Ведомство предлагает запретить с 1 декабря 2021 года оборот немаркированной столовой, лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды. Помимо этого, с 1 марта 2022 года данный запрет предлагается расширить на купажированную, обработанную, искусственно-минерализированную и природную питьевую воду.

Даты введения и порядок маркировки воды будут определять государства-члены ЕАЭС по своей воле, но запрет на оборот немаркированный продукции не может быть введён ранее 21 декабря 2021 года.