Берлин, 22 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Сети появились снимки дорожных тестов Mercedes-Benz GLC нового поколения в камуфляжной плёнке. Фотография автомобиля размещена на странице Motor.es.

Motor.es Mercedes GLC 2022

Журналистам удалось заснять машину во время тестов на дорогах в южной Европе. В моторной линейке автомобиля будут три подключаемых гибридных двигателя.

Новинка получила множество новых кузовных деталей и элементов. Автомобиль имеет динамичный силуэт, новые фонари, а также более современные бамперы и решетку радиатора.

Внутри модели установлен тачскрин GLC, расположенный на центральной консоли. Число цифровых онлайн-сервисов и помощников будет расширено.

Линейка силовых агрегатов новинки будет включать в себя гибридные бензиновые и дизельные моторы повышенной эффективности. Все моторы новинки будут на 20 л. с. мощнее своих базовых версий. В качестве трансмиссии у GLC 2022 стоит девятискоростной «автомат» 9G-TRONIC. Привод у авто 4×4.

Напомним, в сентябре нынешнего года на автомобильной выставке в Мюнхене компания Mercedes-Benz представит электрический G-Class. Автомобиль разрабатывается на основе своей бензиновой версии. Электрокар получит два электромотора. Запас хода модели составит 500 км.

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