Калуга, , 09:50 — REGNUM 21 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в прямом эфире телерадиокомпании «Ника».

Калужский губернатор выступил в прямом эфире Пресс-служба правительства Калужской области

Глава региона рассказал об экономическом развитии региона, ремонте и реконструкции дорог, строительстве медицинских учреждений, благоустройстве территорий областного центра.

Владислав Шапша отметил, что по сравнению с другими регионами в Калужской области меры по борьбе с коронавирусом не такие жесткие. Благодаря этому в прошлом году темп промышленного роста практически не снижался, а за пять первых месяцев этого года он вырос почти на 20%.

Отвечая на вопрос о необходимости вакцинироваться против COVID-19, губернатор обратил внимание, что в регионе привилось свыше двухсот тысяч человек, из них заболело коронавирусной инфекцией менее одной десятой процента: «Это те цифры, которые являются главным доказательством эффективности прививок», — подчеркнул глава области.

Калужский губернатор выступил в прямом эфире Пресс-служба правительства Калужской области

Подробно Владислав Шапша остановился на теме строительства учебных заведений. По его словам, перед регионом стоит задача ликвидировать очередь в детские сады и отменить в школах обучение во вторую смену.

В ходе беседы губернатор также ответил на вопросы о строительстве нового ковидного госпиталя, ситуации с отдыхающими на набережной Яченского водохранилища, озером «Ломпадь» и безнадзорными животными.

В завершение выступления Владислав Шапша предложил жителям продолжить диалог в прямом эфире социальных сетей, который состоится 27 июля.

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