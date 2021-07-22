Омск, 22 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Омске по прошествии восьми лет удалось найти и задержать мужчину, который признался в покушении на изнасилование 16-летней девушки. Подробности 22 июля сообщает территориальное СУ СК РФ.

Цитата из х/ф «Груз 200». Реж. Алексей Балабанов. 2007. Россия Жертва насильника

В ходе следствия установлено, что 20 августа 2013 года около 14:30 в гаражном кооперативе «Омск — 47» на девушку напал мужчина, который, угрожая убийством, стал раздевать потерпевшую, но довести свой умысел до конца не смог, так как на крики девушки подошли прохожие и злоумышленник убежал.

В ходе следствия был тщательно проведен осмотр места происшествия, одежда девушки, обнаружены и изъяты биологические следы, проведен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая экспертиза, по результатам которой был установлен генетический профиль преступника.

В результате сравнения объектов по федеральной базе данных геномной информации установлена личность подозреваемого, которым оказался мужчина, 1986 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления.

Подозреваемый был задержан и при проведении следственных действий опознан потерпевшей. Под гнетом улик он признался в содеянном. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.