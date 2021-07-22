Абакан, 22 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня составил 1, за 7 дней — 1,0, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Более половины новых носителей зарегистрированы в Абакане. 61 человек обратились к врачам в связи с появлением признаков ОРВИ, 63 случая были выявлены при обследовании лиц из контактной группы, 29 — заболевших внебольничной пневмонией.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 11 130 случаев заражения. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 9 666 человек, в том числе 400 за последние сутки. Под медицинским контролем находятся более 11 тыс. жителей, контактировавших с носителями.