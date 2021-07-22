Пенза, 22 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Для жителей Пензенской области доступна повторная вакцинация против коронавирусной инфекции. Региональный минздрав приглашает пензенцев, завершивших полностью иммунизацию антиковидными вакцинами, на повторную вакцинацию.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, взрослому населению следует через шесть месяцев после первичной вакцинации от COVID-19 привиться повторно. Уровень антител при этом не важен.

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям минздрава Пензенской области Джамили Курмаевой, во время пандемии лучше поддерживать высокий уровень антител, чего можно достигнуть за счет вакцинации, в том числе повторной.

Использовать для повторной вакцинации можно любые зарегистрированные вакцины. Если после первой прививки были побочные проявления, привиться повторно можно другой вакциной. Какой именно препарат получить определяет лечащий врач.

В Пензенской области для вакцинации доступны три препарата: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «Спутник Лайт» пока в регион не поступала, уточнила Курмаева.

Чтобы пройти повторную вакцинацию, пензенцам необходимо обратиться в прививочный пункт и обязательно сообщить о намерении пройти именно повторную иммунизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенскую область с начала прививочной кампании поставлено свыше 280 тыс. комплектов антиковидных вакцин.

Читайте также: Более 177 тыс. жителей Пензенской области завершили вакцинацию от COVID-19