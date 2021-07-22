Анкара, 22 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксировали на территории Турции сейсмологи. Об этом 22 июля сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

skeeze Землетрясение

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 108 км в северо-западном направлении от города Измир, в котором проживает свыше 4,320 млн человек.

Очаг подземных толчков находился на глубине 13 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Монголии.