Пекин, 22 июля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Министерство коммерции Китая объявило, что города Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Тяньцзинь и Чунцин с одобрения Госсовета КНР возьмут на себя ведущую роль в развитии городов-центров международного потребления, сообщает агентство Синьхуа.

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Этот шаг является важным стратегическим решением, принятым Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР и сыграет важную роль в создании новой парадигмы развития, заявил на встрече министр коммерции Ван Вэньтао. По его словам, будут предприняты усилия по объединению качественных субъектов международного рынка, товаров и услуг, а также ускорению развития местных брендов.

Министерство также будет сотрудничать с другими ответственными департаментами, чтобы представить генеральный план строительства городов-центров международного потребления. Города, в свою очередь сформулируют планы имплементации поставленных задач.