Варшава, 22 июля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Глава польского государства Анджей Дуда 21 июля вылетел в Японию, где примет участие в открытии Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.

The White House Анджей Дуда

Сообщается, что Анджей Дуда в рамках визита в Страну восходящего солнца проведет переговоры с другими лидерами стран, которые также прилетят в Японию по случаю открытия Олимпийских игр.

Ожидается также, что в ходе визита в Токио президент Анджей Дуда встретится с японским императором Нарухито.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится в пятницу, 23 июля. Борьба за олимпийские медали продлится до 8 августа. Польшу на международных соревнованиях представят 211 участников.