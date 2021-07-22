Уфа, 22 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Полуторагодовалый ребенок оказался запертым в машине на солнцепеке в Уфе. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Ребенок в машине

Сообщается, что за помощью к спасателям обратилась женщина, которая сообщила, что в ее заблокированной машине на жаре остался полуторагодовалый ребенок. Она пояснила, что совсем недавно в ее авто была установлена сигнализация. После прогулки с ребенком, женщина оставила ключи и сумочку на водительском сидении и, посадив ребенка в детское кресло на пассажирском сидении, закрыла дверь. В это время сработала сигнализация и двери машины заблокировались.

«На улице была 30-градусная жара, поэтому женщина, не раздумывая, вызвала спасателей, чтобы вытащить сына из машины», — сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

Прибыв на место происшествия, спасатели разблокировали замки дверей автомобиля. К счастью мальчику не потребовалась медицинская помощь.

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