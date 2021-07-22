Чэнду, Китай, 22 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Провинция Сычуань на юго-западе Китая о рекордных объемах внешней торговли за первое полугодие на фоне восстановления мировой и внутренней экономики, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая и ЕС

Объем внешней торговли провинции составил 418,95 млрд юаней (около $64,7 млрд) с января по июнь этого года, увеличившись на 16,1% в годовом исчислении, свидетельствуют данные таможенной службы столицы провинции города Чэнду.

В июне объем внешней торговли достиг нового месячного максимума в 78,38 млрд юаней, увеличившись на 22,2% в годовом исчислении, сообщила таможня Чэнду. Соединенные Штаты, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейский Союз были тремя главными торговыми партнерами за полугодие.

Торговля провинции со странами инициативы Пояса и пути выросла на 14% в годовом исчислении до 125,25 млрдюаней, что составляет почти 30% от общего объема торговли.

«Устойчивое восстановление мировой экономики повысило внешний спрос на китайские товары», — сказал сотрудник таможни Чэнду Пань Сюдун.

Экспорт Сычуани в Соединенные Штаты, Европейский Союз и Южную КОрею вырос на 54,3%, 26,3% и 61,7% соответственно, за шесть месяцев, сказал Пан.