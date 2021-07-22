Москва, 22 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Российские самолёты Ил-76 начали доставку боевых бронированных машин БМП-2М на военную базу России в Таджикистан для участия в учениях, сообщили 22 июля в Центральном военном округе (ЦВО).

Andrey Rakul Ил-76

«Самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации прибыли из России на аэродром Гиссар для доставки модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М) в 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что партия из 17-ти модернизированных боевых машин поступит на вооружение мотострелковых подразделений до конца этого месяца взамен более ранних модификаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Хатлонской области Таджикистана на полигоне «Харб-Майдон» пройдут антитеррористические военные учения Вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана.

Военнослужащие трёх стран отработают отражение возможной атаки террористов со стороны Афганистана. В учениях примут участие подразделения военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, бронетехника и войска специального назначения.

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