Улан-Удэ, 22 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Правительство РФ направит 733 млн рублей на поддержку системы здравоохранения Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято по поручению президента Владимира Путина.

Egov-buryatia.ru Врачи. Бурятия

Всего российские регионы на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медпомощи получат 85 млрд рублей. Отмечается, что это позволит своевременно лечить пациентов в условиях пандемии и повышенной нагрузки на больницы.

«Минздрав России в течение 30 дней заключит все необходимые соглашения с регионами. Министерством также осуществляется контроль эффективности расходования федеральных средств», — отметили в правительстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года Бурятия на профилактику и борьбу с коронавирусом потратила 1,1 млрд рублей. Всего за весь период пандемии на эти цели направлено 4,4 млрд рублей, в том числе 2,6 млрд из федерального бюджета.

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