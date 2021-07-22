На Украине за сутки выявили 726 носителей коронавируса
Киев, 22 июля, 2021, 09:33 — ИА Регнум. За сутки на Украине выявили 726 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 22 июля пресс-служба министерства здравоохранения страны.
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Согласно опубликованным данным, за сутки на Украине госпитализировали 402 человека, 21 пациент скончался от последствий заражения.
Наибольшее количество заражений выявили в Киеве и подконтрольных Украине районах Донецкой области — 246 и 44 случая соответственно.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 2 246 656 случаев заражения коронавирусом, 52 790 человек скончались от последствий, вызванных COVID-19.
Напомним, ранее эксперты Национальной академии наук Украины заявили, что в стране завершилась фаза падения заболеваемости и ожидается её рост, который может быть стремительным.