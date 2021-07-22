Екатеринбург, 22 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Полицейские задержали 18-летнего горожанина, подозреваемого в хищении имущества и денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

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По версии полицейских, юноша похищал смартфоны у женщин. Он подходил к жертвам и просил посмотреть маршрут черем мобильное приложение. Как только парень получал телефон в руки, он сразу же убегал. В одном случае он успел похитить с мобильного счёта в банке восемь тысяч рублей.

Молодой человек признался в двух грабежах. «Однако сотрудники полиции полагают, что подозреваемый может быть причастен к иным аналогичным преступлениям», — уточнили в УМВД. Жертв просят обратиться в полицию. Юношу пока арестовали. В отношении него возбуждены дела по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

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