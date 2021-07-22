Кызыл, 22 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 30-летний житель города Шагонар по обвинению в покушении на убийство беременной женщины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло вечером 1 января 2020 года.

Топор

После совместного застолья, обвиняемый из-за ревности начал избивать сожительницу. Он нанёс множество ударов кулаками и ногами по телу женщины.

«Затем, проявляя особую жестокость, поочередно кухонным ножом, топором и ножницами умышленно нанес многочисленные удары по телу потерпевшей, в том числе и в область расположения ее жизненно важных органов — головы и грудной клетки», — отметили в управлении.

Убийство удалось предотвратить матери женщины, которая зашла в квартиру в этот момент и вызвала скорую. Отмечается, что результатом жестокого избиения стало прерывание беременности.

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