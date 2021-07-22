Ярославль, 22 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Мэр Ярославля обещает горожанам убирать снег зимой лучше, чем год назад. Об этом он написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Уборка Ярославля

Зимой 2020/2021 годов ярославцы много критиковали городские власти за плохую уборку. Как заявил мэр, чиновники сделали выводы.

«Готовим сани летом. Начали подготовку к уборке снега в зимний период. Нас много критиковали за прошлогодний снег. Где-то, действительно, были наши недоработки — проблемы приходилось решать в ручном режиме. Но мы работали на пределе своих возможностей и делали всё от нас зависящее, чтобы преодолеть снежный кризис. Сейчас в нашем распоряжении уже 112 единиц спецтехники, еще шесть комбинированных дорожных машин и два снегопогрузчика планируем приобрести в этом году. Разработали схему уборки, которая позволит при необходимости проводить работы почти круглосуточно. В целом, подготовкой к зиме в этом году, впервые за все время, пока являюсь мэром Ярославля, я почти удовлетворен и первый раз жду её наступления без опаски», — написал мэр Ярославля Владимир Волков.

При этом мэр отметил, что проблемы остаются. Количество техники и людей всё равно недостаточно.

«У нас и сегодня не такой уж большой парк техники и не так много людей можно задействовать на расчистке улиц и тротуаров. И очередь желающих работать за такую зарплату у ворот «Горзеленхозстроя» не стоит. Там на сайте постоянно есть вакансии рабочих специальностей по уборке улиц. Потому что низкая зарплата. И это, кстати, источник нашего постоянного стыда перед сотрудниками, потому что пока существенно повысить не можем, хотя и постоянно ищем возможности для этого. Но сегодняшняя ситуация позволяет смотреть на предстоящую зиму со сдержанным оптимизмом», — написал Владимир Волков.

Мэр оговорился, что оперативно справиться с аномальными осадками в нынешних условиях не удастся, но пообещал «однозначно» улучшить ситуацию. ИА REGNUM проследит, как будет выполняться это обещание.