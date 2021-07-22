Южно-Сахалинск, 22 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. На Сахалине поставлена точка в деле о жестоком убийстве восьмилетней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 22 июля, приговор виновным в тяжком преступлении вынес Сахалинский областной суд.

Kaluga.sledcom.ru Правосудие восторжествовало

Служители Фемиды признали жителя Сахалинской области виновным сразу по целому ряду преступлений — ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трёх лиц»), ч. 2 ст.126 УК РФ («Похищение человека»), двух эпизодах изнасилования несовершеннолетнего, а также в развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 летнего возраста.

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Также на скамье подсудимых оказалась и супруга убийцы. Ей также придётся понести наказание за похищение ребёнка, подстрекательство к изнасилованию и убийство.

Трагедия произошла в июле 2020 года. Как установлено судом, восьмилетняя девочка села в автомобиль под управлением подсудимого, в котором также находилась его супруга. Семейная пара пообещала отвезти ребёнка в пункт назначения, однако вместо этого завезла в лес, где мужчина изнасиловал девочку, а потом убил, чтобы скрыть следы преступления.

Также доказано, что осужденный в 2001 году совершил убийство иностранца и женщины, а в 2018 году изнасилование и развратные действия в отношении другой несовершеннолетней.

Суд назначил наказание подсудимому в виде пожизненного лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Его жена проведёт в колонии 15 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании ребёнка в отношении семейной пары было завершено и передано в суд в апреле 2021 года.