Джакарта, 22 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Согласно данным министерства здравоохранения, в Индонезии выявили 868 случаев заражения новыми штаммами коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Число случаев заражения штаммом «Дельта» за пять дней увеличилось с 769 до 802. Наибольшее количество заразившихся выявлено в столице Индонезии Джакарте. По состоянию на 21 июля там зарегистрировано 288 случаев заражения штаммом «Дельта».

В Индонезии также выявили 54 случая заражения штаммом B117 Alfa и 10 случаев заражения штаммом B1351 Beta.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии пересмотрели правила, касающиеся виз и разрешений на пребывание иностранцев в период действия режима максимальных социальных ограничений на микроуровне (PPKM).