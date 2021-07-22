Кемеровская область, 22 июля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В поселке Кузедеево Кемеровской области состоялось мероприятие, посвящённое открытию особо охраняемой природной территории регионального значения — государственного биологического природного заказника «Реликтовый». Его задача — сохранение черневой тайги с липовыми лесами реликтового происхождения, а также — обширного скального комплекса на реке Кондома. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайга

Новая особо охраняемая территория расположена в границах Новокузнецкого и Таштагольского муниципальных районов.

«На территории Кузбасса создана уже 31 особо охраняемая природная территория, 24 из них — регионального значения. Заказник «Реликтовый» — самый большой из всех ООПТ регионального значения: его площадь составляет более 214 тысяч гектаров.

В регионе ведется плановая работа по сохранению биологического разнообразия, только за юбилейный год мы организовали три особо охраняемые природные территории», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь особо охраняемых территорий Кузбасса составляет более 1,5 млн га, или 16% общей площади региона. Это второй показатель среди регионов Сибирского федерального округа.