Токио, 22 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Директора церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси отстранили от работы после скандала с видеозаписью его выступления от 1998 года. Об этом сообщает газета Mainichi Shimbun.

Иван Шилов ИА REGNUM Холокост

Ранее в сети распространили видеозапись выступления 1998 года, на которой Кобаяси, будучи членом комедийного дуэта, в одной из шуток предложил «поиграть в холокост», разбрасывая вырезанных из бумаги людей.

«Любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами геноцида нацистов, — заявили в Центре Симона Визенталя, занимающейся изучением холокоста. — Любая связь этого человека с Олимпийскими играми в Токио оскорбила бы память шести миллионов евреев и стала бы жестоким издевательством над престижным турниром».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото заявила, что не намерена уходить в отставку на фоне скандалов. По её словам, организаторы Игр настроены провести их успешно.

Она отметила, что оргкомитет в курсе, что многие не хотят смотреть церемонию открытия Игр из-за случившихся скандалов.

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