Киев, 22 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Участие США в переговорах по Донбассу в «нормандском формате» не решит проблему конфликта региона с Украиной. Об этом заявил советник Госдепа США Дерек Шолле 21 июля в интервью «РБК-Украина».

Kremlin.ru Флаги стран встречи в «нормандском формате»

"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате — это, наверное, не то, что поможет решить проблему», — сказал он украинским журналистам.

В ходе интервью Шолле назвал Россию «агрессором», который якобы «создаёт проблемы».

Напомним, с 2014 года власти Украины безосновательно обвиняют Россию в некой «агрессии». Таким образом власти страны пытаются снять с себя ответственность за начало гражданской войны в Донбассе. В действительности РФ не является стороной данного конфликта, а лишь способствует его урегулированию, помогая Украине выполнить Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шолле заявил, что США и Германия работают над тем, чтобы минимизировать последствия запуска газопровода «Северный поток — 2» для Украины.