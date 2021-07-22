Красноярск, 22 июля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту необоснованного получения пособия по безработице. Подробности по итогам проверки 22 июля сообщает региональная прокуратура.

Пособие

Установлено, что местная жительница в августе, сентябре 2020 г. в связи с признанием ее безработной, получала соответствующее пособие. После этого женщина заключила договор о возмездном оказании услуг, на основании которого получила доход, что является основанием для снятия ее с учета в качестве безработной и прекращения выплаты пособия.

Вопреки требованиям закона, о получении дохода центр занятости населения она не уведомила. Прокуратура материалы проверки направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).