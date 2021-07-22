Ижевск, 22 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 22 июля прививку от коронавируса сделали 267 737 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получил 185 561 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки прививку сделали 1912 человек, 4802 жителя республики получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июля в республике провели 1 352 041 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4186 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2786 исследований.

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