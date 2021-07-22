Абакан, 22 июля, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов обратился к местным жителям и чиновникам в связи с возбуждением уголовного дела в отношении первого замминистра природных ресурсов и экологии Сергея Глушкова. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

R-19.ru Валентин Коновалов

Как отмечается, руководитель региона проинформировал жителей о расторжении контракта с Глушковым и освобождении его от должности с 22 июля. Чиновников он призвал отнестись к этому сигналу со всей серьёзностью.

«Я также обращаюсь ко всем государственным служащим, к руководителям министерств и ведомств: сам факт возбуждения уголовного дела бросает тень на всю систему региональной власти… Нарушителям закона не место в органах государственной власти республики Хакасия», — отметил он.

Правоохранителей Валентин Коновалов призвал провести скрупулёзное расследование по этому делу, пообещав содействие со стороны правительства.

Напомним, экс-замминистра подозревают в хищении чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере. Предположительно, речь идёт о растрате в процессе ликвидации автономного учреждения.