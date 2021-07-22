Ижевск, 22 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 22 июля провели 1 352 041 исследование для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 4186 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2786 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1147 человек, из них у 587 граждан имелся положительный тест на SARS-CoV-2.

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