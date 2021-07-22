Уфа, 22 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Ливни, грозы, град с сильным ветром ожидаются в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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Сообщается, что днем 22 июля в республике могут пройти ливни, грозы и град. Также ожидается сильный ветер. Столбик термометра может подняться до отметки +34°С.

Отмечается, что 23 и 24 июля в регионе также ожидаются ливни, грозы, град, а также шквалистый ветер. 23 июля воздух может прогреться до +34°С, а 24 июля — до +32°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после падения кровли ТЦ на ребенка.