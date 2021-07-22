Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Синоптики подтвердили высокую вероятность грозовых дождей в Петербурге во второй половине дня в четверг, 22 июля. Ранее о приближении грозы предупредило ГУ МЧС России по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди под зонтом

Как сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, выходящий на северо-восток Европейской России циклон будет поставлять в Петербургский регион прохладные воздушные массы и очаги облаков. Во второй половине дня они станут причиной кратковременных дождей, ближе к вечеру возможны локальные грозы, добавил эксперт.

По его данным дневная температура в Петербурге составит +21…+23 градуса, по Ленинградской области ожидается +19…+24 градуса. Ветер западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

23−24 июля в Петербурге местами пройдут кратковременные дожди, будет +21…+23 градуса, в воскресенье, 25 июля, без осадков и +24…+26 градусов.