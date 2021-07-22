Ижевск, 22 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

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Скончались женщины в возрасте 61 года, 72 и 87 лет, а также 60-летний и 66-летний мужчины. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1147 человек, из них у 587 граждан имелся положительный тест на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 22 июля в регионе выявили 144 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 143 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 38 691 случая. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 4417 жителей.

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