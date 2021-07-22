Минусинск, Красноярский край, 22 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Красноярском крае вынесен приговор в отношении местной жительницы, «заминировавшей» краевой многофункциональный центр в Минусинске. Подробности уголовного дела, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры»), 22 июля сообщает сайт прокуратуры региона.

Екатерина Кабаева ИА REGNUM Сотрудники МФЦ

Минусинский городской суд установил, что подозреваемая, у которой обнаружены признаки органического расстройства личности, желая оказаться первой в очереди на сдачу документов в структурное подразделение краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр», совершила телефонный звонок на номер указанного учреждения и умышлено сообщила о том, что здание центра заминировано. На место происшествия прибыли специальные службы, силами которых были эвакуированы посетители и работники центра.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине принудительные меры медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача психиатра.