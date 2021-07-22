Пекин, 22 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. По среднему маршруту проекта водоотведения Китая «Юг-Север» было передано более 40 млрд кубометров воды засушливому северу страны, показали официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

Вода

С момента запуска в декабре 2014 года средний рукав принес непосредственную пользу 79 млн человек и стал ключевым источником воды для крупных и средних городов вдоль маршрута, проходящего через Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй и Хэнань. Около 13 млн жителей Пекина получают выгоду от этого проекта, который обеспечивает более 70% водоснабжения в основных районах города.

Средний маршрут обеспечил 5,9 млрд кубометров воды 48 рекам на севере для восстановления окружающей среды. Средний рукав, наиболее заметный из трех из-за его роли в подаче воды в столицу страны, начинается от водохранилища Даньцзянкоу и проходит через провинции Хэнань и Хэбэй, прежде чем добраться до Пекина и Тяньцзиня. Он начал подавать воду 12 декабря 2014 года.

Восточный маршрут проекта начал функционировать в ноябре 2013 года, передавая воду из провинции Цзянсу в Восточном Китае в другие районы, включая провинции Тяньцзинь и Шаньдун. Западный маршрут находится на стадии планирования и еще не построен.