Вашингтон, 22 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Американская компания Tesla может вернуться к приему биткойнов в качестве средства оплаты. Об этом заявил глава организации Илон Маск в ходе конференции B-Word, 21 июля сообщает Reuters.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Он отметил, что в последнее время для получения указанной криптовалюты все чаще используют возобновляемые источники энергии.

По словам предпринимателя, Tesla должна получить факты того, что при майнинге биткойна применяется по меньшей мере 50% энергии, получаемой «экологически чистым путем», и уже после будет принято положительное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Tesla приобрела биткоины на сумму $1,5 млрд и объявила о планах принимать эту криптовалюту в качестве оплаты за свою продукцию и услуги.

В середине мая Илон Маск сообщил, что компания прекращает прием криптовалюты биткоин из-за недостаточно экологичного способа ее получения. После заявления бизнесмена курс биткоина на торговой площадке CoinDesk упал на 15%.