Ижевск, 22 июля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 22 июля выявили 144 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 143 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 38 691 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 19 детей в возрасте до 14 лет и 24 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 48 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 33 127 человек. Всего в республике с начала пандемии скончались 1147 человек, из них у 587 граждан было подтверждено заражение коронавирусом, 560 человек скончались с признаками COVID-19. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано три летальных случая, за минувшие сутки скончались пятеро жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 4417 жителей. Из числа получающих лечение в инфекционных стационарах 4012 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 810 человек — в состоянии средней степени тяжести, 155 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 21 июля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 265 825 человек. Второй компонент препарата получили 180 759 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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