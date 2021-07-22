Москва, 22 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Дилеры французской компании Citroen в России начали сбор заявок на обновлённый паркетник C3 Aircross. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Citroen Модернизированный кроссовер C3 Aircross

Автопроизводитель разработал опционные наборы для индивидуализации модели. Покупатель сможет выбрать из 70 возможных вариаций комплектации. В салоне появились новые кресла Advanced Comfort, а среди опций можно отметить новый информационно-развлекательный комплекс с экраном диагональю девять дюймов.

У модели появилась новая цветовая гамма окраски кузова. Также машину оснастили светодиодной оптикой. Самая бюджетная комплектация обновлённого паркетника стоит 1 529 000 рублей.

Напомним, по данным комитета автопроизводителей Франции, в июне нынешнего года французские дилеры реализовали 199 509 новых машин. Таким образом, за год падение продаж на французском авторынке составило 14,7%.

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