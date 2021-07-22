Керчь, Крым, , 09:10 — REGNUM Заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы администрации Керчи написал Сергей Бороздин. Об этом 22 июля сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Крым. Керчь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксёнов.

Он добавил, что в Керчи находится председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. В ближайшее время будет определен исполняющий обязанности главы администрации и приняты решения о назначении нового главы администрации города.

Сергей Бороздин возглавлял администрацию Керчи с мая 2017 года.