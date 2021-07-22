Уфа, 22 июля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Причины несчастного случая на производстве, в результате которого погиб 53-летний механизатор, выясняют в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

LMoonlight Колесо трактора

Сообщается, что сотрудники этого ведомства начали устанавливать обстоятельства гибели работника ООО «Шаранагрогаз».

Отмечается, что 15 июля механизатор управлял трактором МТЗ 82.1. На четвёртом километре объездной дороги села Шаран трактор съехал в кювет и опрокинулся. В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Сотрудникам Гострудинспекции предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что СК проводит проверку по факту гибели рабочего на руднике в Башкирии.