Красноярск, 22 июля, 2021, 09:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 21 июля, в Красноярском крае ликвидировано пять лесных пожаров. Как сообщает пресс-служба правительства региона, они действовали в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах.

Sledcom.ru Лесной пожар

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По предварительным данным, очаги возникли по причине сухих гроз.

Всего, по оперативной информации на утро, 22 июля, в Красноярском крае бушует 10 лесных пожаров в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на площади 4282 га. Угрозы населенным пунктам нет.

В тушении задействованы 284 человека и три единицы техники. Четыре лесных пожара на площади 1360 га локализованы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 21 июля в Красноярском крае действовало 11 лесных пожаров на площади 3575 га.

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