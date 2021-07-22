Саратов, 22 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 242 новых случая заражения коронавирусом, из них пневмония диагностирована у 109 пациентов, с признаками ОРВИ — 128 человек, у пяти пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 238 заражений. Всего по состоянию на 22 июля подтверждено 70 834 случая инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 66 311 человек, за сутки — 213 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Наибольшее число заражений за минувший день выявили в Саратове — 104 человека, остальные — в других районах области. Среди новых заболевших преобладают жители старше 60 лет — 72 человека, 31 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области привились от коронавирусу почти 20 тыс. педагогических работников. В их числе более 1,4 тыс. сотрудников школ-интернатов, свыше 1,2 тыс. — в колледжах, техникумах и профессиональных лицеях.

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