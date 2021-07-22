Варшава, 22 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Студентка Лодзинского технического университета (Польша) Оля Беднарек переплыла Ла-Манш — пролив, отделяющий Великобританию от континентальной Европы. Подробности она рассказала в эфире Polskie Radio.

Ла-Манш

По словам студентки, чтобы преодолеть вплавь 36-километровый маршрут из Франции в Великобританию, ей потребовалось 13 часов 18 минут. Всё это время ее сопровождала лодка, где она могла немного передохнуть и попить воды.

«Когда я останавливалась и забиралась на лодку мы принципиально не плыли, а стояли на воде. У нас была четкая задача — пересечь пролив именно вплавь. Таких остановок было всего несколько, и они продолжались не более пяти минут», — заявила она.

Беднарек отметила, что добраться до противоположного берега мешало сильное течение.

«Стартовала я хорошо и плыла в очень хорошем темпе. Я была уверена, что для пересечения канала мне понадобится намного меньше времени. К сожалению, под конец я попала на сильное течение, а потом — и на обратное течение, и довольно долгое время практически плыла на одном месте. Это было настоящее испытание, в определенный момент мне пришлось буквально стиснуть зубы и переплыть это течение», — сообщила она.

Оля Беднарек стала первой гражданкой Польши, которая вплавь пересекла Ла-Манш. В предыдущие годы студентка вплавь обогнула остров Манхэттен и пересекла пролив Каталина.