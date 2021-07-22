Уфа, 22 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Налоговые льготы предложили предоставлять работодателям за трудоустройство молодежи в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Карикатура о безработице. Из Чикагского журнала (фрагмент). 1902 год

Сообщается, что на сайте госсобрания завершилось общественное обсуждение законопроекта «О молодежной политике в Республике Башкортостан».

Отмечается, что участники этого обсуждения в большинстве своем поддержали концепцию данного законопроекта и внесли некоторые уточнения.

«В частности, предложено предусмотреть налоговые льготы для тех организаций, в которых доля молодых сотрудников составляет более 30%», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что все конструктивные предложения планируется рассмотреть во время подготовки законопроекта ко второму чтению.

Ранее сообщалось о том, что данный законопроект был принят в июне текущего года в первом чтении на пленарном заседании парламента региона. Осенью планируется рассмотреть его во втором чтении.

«Молодежью в нашей республике будут считаться граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Численность молодых людей составит более 1,1 млн человек, или 28% населения республики. На практике это означает не только увеличение числа граждан, которые смогут воспользоваться специальными мерами поддержки, но и необходимость выработки новых механизмов», — пояснил Толкачев.