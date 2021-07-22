Пермь, 22 июля, 2021, 09:02 — ИА Регнум. К проверке случившегося на борту самолёта Москва — Пермь, который подал сигнал тревоги при посадке, приступила прокуратура. Сообщение об этом опубликовано 22 июля в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

(сс) Bernal Saborio Airbus A320

«Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии с самолётом поступило из пермского аэропорта, где в начале суток 22 июля ожидалось приземление борта из «Шереметьево». Командир Airbus A320 сообщил о падении давления в пассажирской кабине.

Руководитель полётов аэропорта объявил тревогу, к месту посадки направили спасателей и следственно-оперативную группу. Самолёт штатно приземлился в 00:22 по местному времени, никто из 130 пассажиров не пострадал. Был объявлен отбой тревоги.

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