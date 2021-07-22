Сиэтл, США, 22 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Новый клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэтл Кракен» определил свой состав по итогам драфта расширения.

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При этом «Сиэтл» не выбрал ни одного российского игрока, а также не стал брать в свой состав ни одной звезды первого уровня из других команд.

Полный список игроков нового клуба НХЛ после состоявшегося драфта расширения выглядит так:

Голкиперы: Джоуи Даккорд («Оттава Сенаторз»), Крис Дриджер («Флорида Пантерз») и чешский хоккеист Витек Ванечек («Вашингтон Кэпиталз»);

Защитники: Джереми Лозон («Бостон Брюинз»), Гэвин Байройтер («Коламбус Блю Джекетс»), Уилл Борген («Баффало Сейбрз»), Деннис Чоловски («Детройт Ред Уингз»), Винс Данн («Сент-Луис Блюз»), братья Кейл и Хейдн Флери («Монреаль Канадиенс» и «Анахайм Дакс»), Марк Джиордано («Калгари Флэймз»), швед Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Кертис Макдермид («Лос-Анджелес Кингз»), Джейми Олексяк («Даллас Старз») и Карсон Суси («Миннесота Уайлд»);

Форварды: Мэйсон Эпплтон («Виннипег Джетс»), Натан Бастиан («Нью-Джерси Дэвилз»), Колин Блэкуэлл («Нью-Йорк Рейнджерс»), Йоонас Донской («Колорадо Эвеланш»), Джордан Эберле («Нью-Йорк Айлендерс»), Морган Гики («Каролина Харрикейнз»), чех Янни Гурд («Тампа-Бэй Лайтнинг»), швед Калле Ярнкрок («Нэшвилл Предаторз»), Коул Линд («Ванкувер Кэнакс»), Джаред Макканн («Торонто Мейпл Лифс»), Тайлер Питлик («Аризона Койотис»), Джон Кенневилль («Чикаго Блэкхокс»), Брэндон Танев («Питтсбург Пингвинз»), датчанин Александр Труе («Сан-Хосе Шаркс») и Карсен Тварински («Филадельфия Флайер»).

Отметим, первым соперником команды «Сиэтл Кракен» в новом регулярном сезоне НХЛ станет клуб «Вегас Голден Найтс», матч состоится 12 октября.